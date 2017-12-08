Лавров "прорекламировал" абхазские мандарины на встрече с главой МИД Армении

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Лавров "прорекламировал" абхазские мандарины на встрече с главой МИД Армении

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Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с его армянским коллегой Эдвардом Налбандяном начались с шутки. Об этом сообщила в "Фейсбуке" представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

— Мандарины абхазские, — заметил Лавров, указывая на корзинку с фруктами на столике перед дипломатами.

Отметим, главы внешнеполитических ведомств встретились в Вене, где в эти дни проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Как сообщила пресс-служба МИД Армении, в рамках встречи стороны обменялись мнениями по различным направлениям деятельности ОБСЕ, а также обсудили процесс карабахского урегулирования.

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