МИД призвал к осторожности россиян в Израиле и Палестине

На западном берегу Иордана продолжаются протестные акции и стычки с полицейскими в связи с заявлением США по Иерусалиму.

Российский МИД предупреждает об опасности протестных выступлений в связи с переводом Посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил в своём "твиттере" ситуационно-кризисный центр российского внешнеполитического ведомства.

#Израиль #Палестина – протестные выступления в г.Иерусалим и в районах ЗБРИ в связи с объявленным 06.12 переводом посольства #США из Тель-Авива в Иерусалим; росгражданам в стране рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/o4cSZEOmSj — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 8 декабря 2017 г.

— Российским гражданам рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, — уточняют дипломаты.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Заявление вызвало протестные акции не только в Палестине, но и в ряде мусульманских стран. Вышедшие на улицы люди жгли американские флаги и чучела Трампа.

По последним данным, более 50 палестинцев пострадали в стычках с военными на западном берегу Иордана во время протестных акций из-за решения США.