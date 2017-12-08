МИД призвал к осторожности россиян в Израиле и Палестине

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МИД призвал к осторожности россиян в Израиле и Палестине

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Фото: © REUTERS/Stringer 

На западном берегу Иордана продолжаются протестные акции и стычки с полицейскими в связи с заявлением США по Иерусалиму.

Российский МИД предупреждает об опасности протестных выступлений в связи с переводом Посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил в своём "твиттере" ситуационно-кризисный центр российского внешнеполитического ведомства.

— Российским гражданам рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, — уточняют дипломаты.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Заявление вызвало протестные акции не только в Палестине, но и в ряде мусульманских стран. Вышедшие на улицы люди жгли американские флаги и чучела Трампа.

По последним данным, более 50 палестинцев пострадали в стычках с военными на западном берегу Иордана во время протестных акций из-за решения США.

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