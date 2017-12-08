На Украине изъяли 162 посылки из Китая для Тома Сойера и Дона Корлеоне

162 посылки, отправленные в Сумскую область Тому Сойеру и Дону Корлеоне из Китая, изъяли на Украине. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Незалежной.
— Очередной блокбастер от Киевской городской таможни: Том Сойер продолжает заказывать товары за рубежом, — говорится в сообщении.
Так, отмечается, что общая сумма задержанных товаров оценивается в 67 тысяч гривен (более 146 тысяч рублей).
Сообщается, что ранее таможенники уже изымали более 200 посылок из Китая Джеку Воробью и Тому Сойеру. Среди других получателей — Кот в сапогах, Шлак Шлакович, Лось Лесовский, Столб Наш и Перец ЭтоОвощь.
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