Союз пассажиров: Другим разъяснением о полках РЖД открыли бы ящик Пандоры

Если бы перевозчик разрешил пассажирам верхних полок сидеть на нижних, это повлекло бы за собой много вопросов: на сколько минут пускать и на какую именно часть полки.

Нормативно урегулировать вопрос разделения верхних и нижних полок между пассажирами поездов невозможно, договариваться попутчикам придётся самостоятельно. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил председатель "Союза пассажиров" Кирилл Янков.

Напомним, ранее РЖД разрешила пассажирам с нижних полок не пускать к себе попутчиков с верхних. По словам Янкова, дать другой ответ в перевозчике просто не могли.

— А что они могли сделать? Если бы они дали другое разъяснение, они открыли бы ящик Пандоры, — считает Янков, — Тогда возникли бы другие вопросы. На сколько минут пускать? Имеет ли право пассажир с верхней полки посидеть возле столика, чтобы покушать, и за сколько минут он должен уложиться? Или он имеет право посидеть только в другой части нижней полки, которая ближе к двери? Естественно, тогда РЖД утонула бы в разъяснениях и в недовольных пассажирах.

Эксперт уверен, что "нормативно урегулировать этот вопрос невозможно" — о "месте под солнцем" в купе пассажирам придётся договариваться самостоятельно — хотя формально "узурпатор" нижней полки имеет полное право прогнать докучливого попутчика.

— Если вдруг на нижней полке попался пассажир, который не хочет, чтобы даже на минутку присел пассажир с верхней полки — такое может быть, и получается, что нормативно он прав. Но всё же я думаю, что 99,9% пассажиров с верхних полок не такие и пойдут навстречу попутчикам, —считает Янков.