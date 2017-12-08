Из Москвы-реки выплыла женщина с обмотанной скотчем головой

В столичную больницу имени Пирогова поступила женщина в спортивном костюме и с обмотанной скотчем головой. По словам представителей правоохранительных органов, она самостоятельно выбралась из Москвы-реки.
Врачи поставили женщине диагноз "общее переохлаждение". Сейчас она находится в отделении реанимации и пока не может давать показания.
По некоторым данным, пострадавшая — 46-летняя жительница Москвы, проживающая на улице Крымский Вал.
Как она оказалась в воде, пока не известно. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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