Из Москвы-реки выплыла женщина с обмотанной скотчем головой

Пострадавшая с диагнозом "общее переохлаждение" была госпитализирована, сообщают в МВД.

В столичную больницу имени Пирогова поступила женщина в спортивном костюме и с обмотанной скотчем головой. По словам представителей правоохранительных органов, она самостоятельно выбралась из Москвы-реки.

Врачи поставили женщине диагноз "общее переохлаждение". Сейчас она находится в отделении реанимации и пока не может давать показания.

По некоторым данным, пострадавшая — 46-летняя жительница Москвы, проживающая на улице Крымский Вал.

Как она оказалась в воде, пока не известно. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.