Путин рассказал, за кого будет болеть на Олимпиаде

Сегодня глава государства находится в Ямало-Ненецком автономном округе с рабочим визитом.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, за кого он будет болеть на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом главу государства спросил один из рабочих завода "Ямал СПГ" в посёлке Сабетта, который сегодня посещает президент.

— Горные лыжи и хоккей, — ответил Путин.

После этого рабочие начали расспрашивать президента, на лыжах какого радиуса он катается.

— Какие-то метры, не знаю. Я ж любитель, — ответил президент, добавив, что он научился стоять на коньках всего несколько лет назад.

Напомним, сегодня президент прибыл в посёлок Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы посетить завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ".