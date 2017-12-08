Он вам не Виталий! Стало известно настоящее имя Мутко

Завуч учебного заведения, выпускником которого является чиновник, рассказал, что его раньше звали Виктором.

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко сменил имя при окончании морского ПТУ в Петрокрепости (ныне Шлиссельбург. — Прим. ред.) Ленинградской области.

— Он поменял имя: поступал к нам Виктором, но, когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю, — рассказала "Советскому спорту" завуч учебного заведения Зинаида Ехропова.

По её словам, политик с юных лет проявлял интерес к организаторской деятельности. Ехропова описала будущего чиновника как "одного из главных заводил".

Ранее вице-премьер выразил готовность уйти в отставку, "если кому-то это будет нужно". Эту должность Виталий Мутко получил в октябре 2016-го. С 2008 года чиновник занимал пост министра спорта, а на фоне допинг-скандала ушёл на повышение, заняв кресло вице-премьера.