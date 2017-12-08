"Видел сияние вашего завода". Путин похвалил проект "Ямал СПГ"

Глава государства Владимир Путин встретился с рабочими на заводе по сжижению природного газа "Ямал СПГ", находящемся за полярным кругом. Они поинтересовались у президента его мнением насчёт аэропорта.
— Фантастическое зрелище. Всё в целом фантастическое зрелище, — поделился впечатлением президент.
Рабочие рассказали, что борт главы государства встречало северное сияние. Однако яркий свет Владимир Путин не заметил.
— Видел только сияние вашего завода, — добавил лидер страны.
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