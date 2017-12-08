"Это детские страшилки". Глава ВЦИОМ призвал не бояться восстания машин

По его мнению, в ближайшем будущем не просматривается никаких способов создать опасных для человечества роботов.

Восстания машин и появления нового терминатора опасаться не стоит. Обнадёживающим прогнозом поделился генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

— Робот-социолог появится обязательно, на мой взгляд. Это будет алгоритм, но он будет, на мой взгляд, слабым искусственным интеллектом, — заявил он в ходе социологического марафона.

По его словам, только сильный искусственный интеллект представляет реальную угрозу для человечества. Однако до его создания, как отметил глава ВЦИОМ, ещё далеко.

— Поэтому боязнь восстания машин, появления нового терминатора — это всё детские страшилки, — отметил Фёдоров, добавив, что на горизонте в ближайшее время не просматривается никаких способов создать опасных для человека роботов.