Названа возможная причина пожара под Смоленском, где погибла многодетная мать

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности".

Неисправность печного отопления могла стать причиной пожара в Смоленской области, в результате которого погибла многодетная мать. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

В данный момент следователи рассматривают несколько причин пожара. На месте работают эксперты-криминалисты, которые с помощью спецоборудования проведут тщательный осмотр дома.

По факту гибели многодетной матери возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее сообщалось, что пожар в доме произошёл 7 декабря рано утром в городе Вязьма Смоленской области. Тогда девятилетний мальчик вынес из горящего дома двоих братьев и сестру. Мать детей спасти не удалось.