На Урале 15 человек пострадали из-за распыления баллончика на школьной линейке

ЧП произошло в школе № 29 города Ревды Свердловской области. Сразу после линейки 13 учащихся почувствовали себя плохо. У них наблюдались тошнота, першение в горле и головокружение, а несколько человек потеряли сознание. Те же симптомы наблюдались у двух педагогов. Все пострадавшие были госпитализированы.

В причинах произошедшего сейчас разбирается СУ СК России по Свердловской области. По предварительным данным, в помещении школы кто-то распылил перцовый баллончик.

— Организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали 13 учащихся в возрасте от 12 до 15 лет, а также два педагога. Всем им была оказана необходимая медпомощь, — прокомментировали в СУ СКР по региону.

Жизни и здоровью пострадавших на данный момент ничего не угрожает. В больнице пока остаются восемь из них.