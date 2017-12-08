Полка раздора. В РЖД призвали "верхних" и "нижних" пассажиров договариваться

В ФПК (дочерняя компания "Российских железных дорог") призвали пассажиров договариваться о том, могут ли купившие билеты на верхние полки находиться на нижних.

— Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд, — сообщила пресс-секретарь компании Анастасия Фёдорова в комментарии РИА "Новости".

Она добавила, что пассажир, покупая билет, даёт согласие на время поездки занимать определённое место. Согласно внутренним правилам, проезд других физических лиц на оплаченном месте не допускается, поясняет представитель ФПК.

По словам Фёдоровой, если человек, купивший билет на верхнюю полку, хочет, например, поесть, он может обратиться к проводнику или начальнику поезда. Пассажир также может попросить временно разместить его на свободных нижних полках.

Ранее РЖД разрешила пассажирам с нижних полок не пускать к себе попутчиков с верхних.