Центр братьев Люмьер требует наказать мужчину, облившего полотна Стёрджеса мочой

Ранее сообщалось, что переодетый в женщину мужчина попытался испортить фотографии, на которых запечатлены нудисты из США, Франции и Ирландии.

Руководство Центра фотографии имени братьев Люмьер попросит наказать вандала, облившего на выставке "Без смущения 2.0" фотографии Джока Стёрджеса неизвестной жидкостью с резким запахом.

— Мы будем настаивать на привлечении его к уголовной ответственности, так как работы имеют художественную ценность, — сказал РИА "Новости" юрист галереи Алексей Карнов.

Он подтвердил, что в здание проник некий человек, личность которого ещё не установлена, и облил работы некой пахучей жидкостью. По его словам, хулиган был доставлен в ОВД "Якиманка". Юрист добавил, что, какой именно жидкостью были облиты фотографии, ему неизвестно.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в женской одежде попытался испортить фотографии, на которых запечатлены нудисты из США, Франции и Ирландии. По предварительным данным, вандал облил полотна мочой.

Отметим, что за аналогичное преступление в сентябре 2016 года суд назначил активисту Александру Петрунько наказание в виде административного ареста на семь суток.