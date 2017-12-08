Тиллерсон прикинул сроки перевода Посольства США в Иерусалим

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Тиллерсон прикинул сроки перевода Посольства США в Иерусалим

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Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas 

Перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим может занять более года. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, сам процесс строительства потребует тщательной подготовки. В частности, нужно определиться с местом, где будет располагаться дипмиссия, оформить необходимые бумаги и лишь затем приступить к строительным работам. Срок, на который ориентируются в Госдепе, — конец 2018-го — 2019 год.

— Это не произойдёт в этом году — возможно, не произойдёт и в следующем. Однако президент хочет, чтобы мы продвигались в этом деле весьма решительным образом, — добавил он.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Заявление вызвало протестные акции не только в Палестине, но и в ряде мусульманских стран. Вышедшие на улицы люди жгли американские флаги и чучела Трампа.

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