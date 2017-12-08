Палестинец был убит израильской полицией в ходе столкновений в секторе Газа

На Западном берегу Иордана продолжаются протестные акции в связи с заявлением США по Иерусалиму.

Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели первого палестинца в результате столкновений с полицейскими восточнее города Хан-Юнис.

36-летний мужчина был убит в разгар беспорядков, которые в последние дни вспыхивают на Западном берегу реки Иордан и в восточной части сектора Газа в связи с переводом Посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Тем временем число пострадавших в ходе столкновений на оккупированных палестинских территориях превысило 200 человек.

Ранее посол Палестины потребовал отменить решение Трампа по Иерусалиму и заявил, что Палестина больше не считает Америку посредником в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта, её роль "обесценилась".