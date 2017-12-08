Известная актриса отдала чёрным риелторам элитную квартиру всего за 5 млн

При оформлении кредита под залог своего жилья Романова случайно подписала договор купли-продажи, который оказался среди множества прочих документов.

Известная актриса Театра имени Маяковского Анна-Анастасия Романова стала жертвой чёрных риелторов. Злоумышленники обманом оформили на себя её квартиру в элитном доме в центре Москвы. Об этом пишет МК.

Как стало известно изданию, артистке срочно потребовались пять миллионов рублей и она обратилась в компанию "Дипломат групп". В качестве залога Романова предложила свою квартиру в 3-м Самотёчном переулке, неподалеку от Садового кольца.

Актриса получила деньги и спешно подписала необходимые документы. Как позже выяснилось, сама того не ведая, Романова поставила автограф на договоре купли-продажи.

Через несколько недель банда переоформила квадратные метры на гендиректора компании — некую Наталью Корчагину. Та, в свою очередь, продала её ничего не подозревающему москвичу Загребину. Вскоре Романову попросили освободить свою же собственную квартиру. Доставшееся за пять миллионов мошенникам жилище в доме 2008 года постройки она приобрела за более чем 15 миллионов рублей.

По данным издания, артистка — не единственная жертва фирмы Натальи Корчагиной. Сообщается, что компания обманула подобным образом уже не одну сотню клиентов.

Глава банды мошенников и её двое подельников были арестованы 15 ноября, а актриса и ещё 100 человек признаны потерпевшими. Как стало известно изданию, следователи им заявили, что шансы вернуть потерянные квартиры есть.