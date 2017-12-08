Москвичи пожаловались на запах тухлой квашеной капусты

Роспотребнадзор начал отбор проб воздуха в девяти округах Москвы из-за жалоб на вонь.

Жители Москвы пожаловались на то, что в городе ощущается неприятный запах тухлой квашеной капусты. После поступления большого количества жалоб на неприятный запах в городе эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" проводят проверки. Однако они пока не выявили превышений предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам.

— Специалисты "Мосэкомониторинга" отбирают пробы воздуха для проведения их анализа в лаборатории на широкий перечень загрязняющих веществ. Результаты анализа проб будут готовы в течение двух суток, — пояснили в ведомстве.

Сейчас передвижная лаборатория выезжает по адресам, откуда поступают жалобы. Обещают, что результаты анализа проб будут готовы в течение двух суток.

К отбору проб приступило и столичное управление Роспотребнадзора.