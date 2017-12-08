В "Роснефти" назвали иск АФК "Система" беспрецедентным и абсурдным

Иск АФК "Система" к "Роснефти" и "Башнефти" совершенно беспрецедентный в правовой системе. Такое мнение высказал представитель нефтяной компании.

— Обращение АФК "Система" в суд по своей сути совершенно беспрецедентно с правовой точки зрения. Более абсурдного обращения ещё никогда не было. Право на судебную защиту является фундаментальным в любой правовой системе, — сказал он.

Ранее в "Роснефти" уже комментировали иск АФК "Система". Так, пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев предложил "обратиться в лигу сексуальных реформ".

Ранее сообщалось, что акционерная финансовая корпорация "Система" подала иск в Арбитражный суд Москвы к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении 330,4 млрд рублей ущерба.