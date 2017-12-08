Писатель Александр Образцов скончался в Петербурге

Церемония прощания с драматургом состоится 9 декабря в 10:00 в Покровской больнице.

Писатель, поэт и драматург Александр Образцов, чьи пьесы неоднократно ставились в России и за рубежом, скончался в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни.

— (Образцов) останется в памяти современников как человек, наделённый истинным талантом, умный, правдивый писатель с тонкой и нежной душой и прекрасным чувством юмора, — отмечается в сообщении Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Отмечается, что мастер скончался ещё 5 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.

Прощание с Образцовым пройдёт 9 декабря в 10:00 в Покровской больнице. Драматурга похоронят на Северном кладбище.

Александр Образцов получил широкую известность в 1980–1990 годы. Именно тогда он работал сценаристом фильмов, которые транслировались на отечественном и зарубежном ТВ. Кроме того, в театрах Москвы, Петербурга, Тбилиси, Риги, Ташкента, Цюриха, Брюсселя, Гранд-Рапидс (США) и многих других городов были поставлены более тридцати пьес мастера.