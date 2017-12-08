Полиция против Супермена! В Бразилии арестован мотоциклист, руливший головой

Для того чтобы превратиться в настоящего супергероя, нарушителю недоставало только развевающегося красного плаща.

В Бразилии арестован мужчина, который ехал на мотоцикле по загруженной трассе "в позе Супермена".

Для того чтобы превратиться в настоящего супергероя, лихачу недоставало только красного плаща. Бесстрашного нарушителя, который рулил только с помощью головы, сняли пассажиры проезжающего рядом автомобиля. После чего выложили запись в "Фейсбуке".

Как стало известно изданию Daily Mail, полицейские изучили пост в соцсети и арестовали молодого человека. Трюкача обвинили в опасном для окружающих вождении, а также в том, что у него не было необходимого защитного шлема и номерной таблички. Кроме того у "Супермена" не было прав.

Сообщается, что нарушителя собираются отпустить под залог.