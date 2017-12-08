Звезда "Голодных игр" хочет выплеснуть мартини в лицо Дональду Трампу

Актриса готова встретиться с американским лидером и уверяет: ей есть, что ему сказать.

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что хочет встретиться с президентом США, чтобы выплеснуть ему в лицо мартини. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

— У меня заготовлена хорошая речь для него, и она заканчивается моментом, когда я выливаю ему в лицо бокал мартини. Мне есть, что сказать им всем, — призналась звезда "Голодных игр".

Отметим, это уже не первые нападки на президента США со стороны Лоуренс. Ранее она называла волну разрушительных ураганов, охвативших США, реакцией природы на правление Дональда Трампа.