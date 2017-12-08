Звезда "Голодных игр" хочет выплеснуть мартини в лицо Дональду Трампу

Читайте также

Звезда "Голодных игр" хочет выплеснуть мартини в лицо Дональду Трампу

4

Дженнифер Лоуренс. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса готова встретиться с американским лидером и уверяет: ей есть, что ему сказать.

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что хочет встретиться с президентом США, чтобы выплеснуть ему в лицо мартини. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

— У меня заготовлена хорошая речь для него, и она заканчивается моментом, когда я выливаю ему в лицо бокал мартини. Мне есть, что сказать им всем, — призналась звезда "Голодных игр".

Отметим, это уже не первые нападки на президента США со стороны Лоуренс. Ранее она называла волну разрушительных ураганов, охвативших США, реакцией природы на правление Дональда Трампа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!