СБУ: К покушению на Мосийчука мог быть причастен его помощник

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СБУ: К покушению на Мосийчука мог быть причастен его помощник

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Игорь Мосийчук. Фото: © Facebook/Ігор Мосійчук

Служба безопасности Украины допустила причастность к покушению на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука его внештатного помощника-консультанта. Об этом говорится в материалах Печерского райсуда Киева.

Фамилия помощника в решении суда не указывается.

Отмечается, что у Мосийчука 24 внештатных помощника.

Напомним, вечером 25 октября Министерство внутренних дел Украины сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадало пять человек, в числе которых были Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Служба безопасности Украины квалифицировала дело как теракт. Как ранее писал Лайф, украинская полиция назвала основную версию покушения на Мосийчука.

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