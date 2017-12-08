СБУ: К покушению на Мосийчука мог быть причастен его помощник

Служба безопасности Украины допустила причастность к покушению на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука его внештатного помощника-консультанта. Об этом говорится в материалах Печерского райсуда Киева.
Фамилия помощника в решении суда не указывается.
Отмечается, что у Мосийчука 24 внештатных помощника.
Напомним, вечером 25 октября Министерство внутренних дел Украины сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадало пять человек, в числе которых были Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Служба безопасности Украины квалифицировала дело как теракт. Как ранее писал Лайф, украинская полиция назвала основную версию покушения на Мосийчука.
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