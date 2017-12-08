"Время покажет". Глава Минтранса рассказал об открытии авиасообщения с Египтом

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"Время покажет". Глава Минтранса рассказал об открытии авиасообщения с Египтом

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Министр транспорта РФ Максим Соколов. Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

Министр Соколов обсудит этот вопрос со своим египетским коллегой в ближайший понедельник в Каире.

Глава Минтранса Максим Соколов рассказал Лайфу, что в понедельник будет среди министров, которые вместе с президентом РФ Владимиром Путиным полетят в Каир. На встрече с египетским коллегой он обсудит возможность возобновления авиасообщения между странами. Однако о сроках открытия полётов говорить пока рано, заявил министр.

— Время покажет, — сказал Соколов Лайфу, добавив, что новой информации нет уже с февраля. — Я бы скоропалительных выводов не делал. Но, конечно, этот вопрос будет предметом моей встречи с визави — министром авиации Египта.

При этом Соколов добавил, что в первую очередь регулярное авиа-сообщение может возобновиться именно с Каиром.

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