Власти Коми объяснились за термос, подаренный многодетной "семье года"

Оказалось, что "ценный" дар Лариса Щукина всё же получила, однако он был вручён не от имени главы региона.

Власти Коми опровергли информацию о том, что за победу во всероссийском конкурсе "Семья года" вручили матери девяти детей литровый термос от имени руководителя республики Сергея Гапликова.

— Подарка от главы ещё не было. Но, как и было запланировано ранее, он обязательно будет накануне Нового года, — объяснил представитель администрации Гапликова, не уточнив, однако, за какие заслуги Лариса Щукина ранее получила "ценный" дар.

Какой именно подарок приготовлен для многодетной семьи от имени руководства республики, представитель уточнять не захотел, сославшись на желание устроить сюрприз. Также он не пояснил, что предусмотрено за победу в конкурсе "Семья года".

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что "серьёзный" подарок от местных властей за победу во всероссийском конкурсе "Семья года" чуть не довёл до слёз Ларису Щукину, мать девяти детей из посёлка Сосногорска.