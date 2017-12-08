СБУ пригласила детей на сказку "о шоколадном короле"

Центр культуры и искусств Службы безопасности Украины подготовил для детей новогоднее представление "Невероятные приключения в Шоколадном Королевстве". Внимание на это обратила украинский адвокат Татьяна Монтян.

По сюжету сказки дети узнают, "кто завладеет секретом волшебного шоколада счастья и правды" и "кто спасёт королевство от шоколадного наводнения".

Отмечается, что в представлении примет участие и сам "шоколадный король". Правда, кому досталась главная роль в представлении, пока не известно.