СБУ пригласила детей на сказку "о шоколадном короле"

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СБУ пригласила детей на сказку "о шоколадном короле"

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Коллаж: © L!FE

Центр культуры и искусств Службы безопасности Украины подготовил для детей новогоднее представление "Невероятные приключения в Шоколадном Королевстве". Внимание на это обратила украинский адвокат Татьяна Монтян.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/tetiana.montian.7" target="_blank"><ins>Тетяна Монтян</ins></a></p>

По сюжету сказки дети узнают, "кто завладеет секретом волшебного шоколада счастья и правды" и "кто спасёт королевство от шоколадного наводнения".

Отмечается, что в представлении примет участие и сам "шоколадный король". Правда, кому досталась главная роль в представлении, пока не известно.

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