"Яжотец" выпорол и обрил дочь налысо из-за установки Snapchat

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"Яжотец" выпорол и обрил дочь налысо из-за установки Snapchat

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Издевательства над школьницей мужчина снял на видео и поделился им в соцсети. А теперь угадайте — в какой?

Житель штата Луизиана Алекс Харрисон выпорол свою дочь и обрил её налысо. Всё из-за того, что девочка, учащаяся в девятом классе, установила на свой телефон приложение Snapchat. Истязания 30-летний отец снял на видео.

— Она хочет быть взрослой, так пусть получит по заднице и лишится волос! В школе надо впахивать, а не пользоваться чёртовым Snapchat, — распинается на видео мужчина.

Интересно, что видеозапись папаша выложил на своей странице... в приложении Snapchat. Именно таким образом о произошедшем узнала полиция. Мужчину арестовали за жестокое обращение с детьми. Сейчас он находится под стражей.

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