На вице-премьера Косова завели дело за стрельбу на вечеринке

Виновником торжества стал его коллега, член правительства республики Фатмир Лимай, с которого сняли обвинения в коррупции.

Правоохранители Республики Косово завели уголовное дело в отношении вице-премьера и министра по делам диаспоры Дардана Гаши за нарушение общественного порядка, сообщают местные СМИ.

Чиновник на радостях открыл огонь на вечеринке, посвящённой оправдательному приговору в отношении другого вице-премьера — Фатмира Лимая, которому грозил срок по обвинению в коррупции.

Вместе с ним пальбу в воздух открыл ещё один гость праздника — бывший мэр города Србица Сами Люштаку. Он, кстати, и сам лишь недавно вышел на свободу, проведя семь лет в заключении за военные преступления.

— Отделение полиции в Малешево передало документы для начала уголовного расследования в прокуратуру в городе Джаковица, — говорится в сообщении RTK (Радио и телевидение Косова).

Сообщается, что Фатмир Лимай был обвинён в коррупции и нанесении ущерба косовскому бюджету в 2014 году.