Ёлка курильщика. "Новогодняя красавица" в центре Киева облысела за один день

Новогодняя ёлка, установленная в самом центре Киева на Софийской площади, осыпалась и облысела уже на следующий день. Коммунальщики даже не успели нацепить на "зелёную красавицу" гирлянду и шарики. А через некоторое время ёлка ещё и сильно скособочилась — того и гляди рухнет.
Сейчас фиаско украинских властей активно обсуждается в соцсетях.
Главная ёлка страны— Лабуда (@VipLabuda) 8 декабря 2017 г.
1. Киев
2. Кишинев
Ветки распроданы по дороге? pic.twitter.com/zxzn0el6Ol
Отмечается, что ёлка сильно пострадала при перевозке — её доставляли из Закарпатья.
В Киев с Прикарпатья прибыла главная елка страны ФОТО https://t.co/amAuGR4wOb pic.twitter.com/fVnvOzgklj— InfoResist (@InfoResist) 5 декабря 2017 г.
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