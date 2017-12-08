Ёлка курильщика. "Новогодняя красавица" в центре Киева облысела за один день

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Ёлка курильщика. "Новогодняя красавица" в центре Киева облысела за один день

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Сообщается, что дерево сильно пострадало при перевозке — половина веток просто не доехала.

Новогодняя ёлка, установленная в самом центре Киева на Софийской площади, осыпалась и облысела уже на следующий день. Коммунальщики даже не успели нацепить на "зелёную красавицу" гирлянду и шарики. А через некоторое время ёлка ещё и сильно скособочилась — того и гляди рухнет.

Сейчас фиаско украинских властей активно обсуждается в соцсетях.

Отмечается, что ёлка сильно пострадала при перевозке — её доставляли из Закарпатья.

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