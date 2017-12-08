"Улица требует импичмента". Украинский националист призвал к отставке Порошенко

Мельничук заявил, что для этого есть все основания, а добиваться его свержения нужно через всеукраинский референдум.

Бывший командир украинского карательного батальона "Айдар", а ныне нардеп Сергей Мельничук выступил за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

— На сегодняшний день мы видим, что ситуация с тем, что делается на Украине, — это крик души, — сказал нардеп на брифинге в Киеве.

Лидер украинских националистов призвал поддержать петицию блогеров, за которую уже проголосовало более сотни тысяч человек на портале Change.org.

Мельничук заявил, что для отставки Порошенко есть все основания, а добиваться этого нужно через всеукраинский референдум. Причём объявлять его, по его мнению, нужно немедленно.

— Народ требует того, что требует улица, а улица требует импичмента президента. Если Верховная рада пока не реагирует и продолжит не реагировать, народ может осуществить свой импичмент, — подчеркнул он.

Ранее Лайф сообщал, что экс-губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили организовал "Марш за импичмент". Несколько тысяч его сторонников прошли по улицам Киева, выкрикивая антипрезидентские лозунги и требуя свергнуть диктатуру олигархата. Акцию поддержали и украинские журналисты. Они разместили петицию с требованием отстранить Петра Порошенко.