"Улица требует импичмента". Украинский националист призвал к отставке Порошенко

Бывший командир украинского карательного батальона "Айдар", а ныне нардеп Сергей Мельничук выступил за импичмент президента Украины Петра Порошенко.
— На сегодняшний день мы видим, что ситуация с тем, что делается на Украине, — это крик души, — сказал нардеп на брифинге в Киеве.
Лидер украинских националистов призвал поддержать петицию блогеров, за которую уже проголосовало более сотни тысяч человек на портале Change.org.
Мельничук заявил, что для отставки Порошенко есть все основания, а добиваться этого нужно через всеукраинский референдум. Причём объявлять его, по его мнению, нужно немедленно.
— Народ требует того, что требует улица, а улица требует импичмента президента. Если Верховная рада пока не реагирует и продолжит не реагировать, народ может осуществить свой импичмент, — подчеркнул он.
Ранее Лайф сообщал, что экс-губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили организовал "Марш за импичмент". Несколько тысяч его сторонников прошли по улицам Киева, выкрикивая антипрезидентские лозунги и требуя свергнуть диктатуру олигархата. Акцию поддержали и украинские журналисты. Они разместили петицию с требованием отстранить Петра Порошенко.
- Популярные
- По времени