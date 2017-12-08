Израильский "Железный купол" перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа

Израильские военные сбили ракету, выпущенную из сектора Газа по югу страны. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии. По имеющейся информации, сработала система ПРО "Железный купол", предназначенная для перехвата неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от четырёх до семидесяти километров.

Информации о пострадавших или масштабных разрушениях не поступало.

Отметим, что перед обстрелом в региональных советах Шаар-ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон и в городе Сдерот сработали системы предупреждения.

Ранее сообщалось, что уже двое палестинцев убиты израильскими военными в ходе беспорядков в секторе Газа. Число пострадавших превысило 250 человек.

Ситуация обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.