Собянин подписал бюджет Москвы на ближайшие три года

Согласно документу, большая часть расходов за указанный период будет направлена на социальную сферу.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов". Соответствующее постановление опубликовано на портале администрации Москвы.

Согласно документу, доходы бюджета в 2018 году составят 2 триллиона 103,6 миллиарда рублей (расходы — 2,3 триллиона рублей), в 2019 году — 2 триллиона 206,9 миллиарда (расходы — 2 триллиона 344,2 миллиарда), в 2020 году — 2 триллиона 317,1 миллиарда (расходы — 2 триллиона 429,9 миллиарда).

Отмечается, что на финансирование госпрограмм в следующем году выделено 2 триллиона 127 миллиардов рублей. Около 430 миллиардов заложено на соцподдержку россиян, на развитие транспорта — 542,3 миллиарда, на образование — 293,9 миллиарда, на здравоохранение направят 444,5 миллиарда рублей. 183 миллиарда рублей заложено на программу "Жилище".

Кроме того, 38 миллиардов рублей из столичного бюджета направят на спорт и 46,1 миллиардов — на культуру. На остальные расходы заложено около 342 миллиардов рублей.

29 ноября в Мосгордуме приняли закон о столичном бюджете на ближайшие три года в окончательной редакции. Большая часть расходов будет направлена на социальную сферу.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон "О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов".