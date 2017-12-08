Москву в 2017 году посетило около 21 млн туристов

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Москву в 2017 году посетило около 21 млн туристов

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Российскую столицу в текущем году посетило порядка 21 миллиона человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на традиционном предновогоднем приёме в честь дипломатического корпуса.

Он добавил, что туристическая отрасль стала заметным звеном в экономике столицы. Иностранным дипломатам градоначальник сообщил, что в текущем году практически завершена реконструкция исторического центра Москвы.

Удивительным, по мнению Собянина, стало открытие в 2017 году парка "Зарядье", который создан с участием международных дизайнеров и архитекторов.

Напомним, что Москва оказалась в тройке самых популярных городов в социальной сети "Инстаграм".

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