Трамп объявил режим ЧС по всей Калифорнии из-за пожаров

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Трамп объявил режим ЧС по всей Калифорнии из-за пожаров

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Ранее сообщалось, что жертвами огненной стихии в штате уже стали два местных жителя.

Президент США объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии в целях предоставления федеральной помощи для тушения природных пожаров, бушующих в шести районах южной части штата.

— Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о предоставлении дополнительной федеральной помощи для борьбы с начавшимися 4 декабря природными пожарами, — сообщила пресс-служба Белого дома.

Теперь координация всех действий по ликвидации возгорания передаётся в Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

По последним данным, в штате огнём охвачено около 640 квадратных километров. К борьбе со стихией привлечены более 5,5 тысячи пожарных. Более 190 тысяч жителей покинули свои дома. Жертвами огненной стихии в Калифорнии уже стали два человека.

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