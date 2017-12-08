Трамп объявил режим ЧС по всей Калифорнии из-за пожаров

Ранее сообщалось, что жертвами огненной стихии в штате уже стали два местных жителя.

Президент США объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии в целях предоставления федеральной помощи для тушения природных пожаров, бушующих в шести районах южной части штата.

— Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о предоставлении дополнительной федеральной помощи для борьбы с начавшимися 4 декабря природными пожарами, — сообщила пресс-служба Белого дома.

El arriesgado rescate para salvar a un conejito de las llamas de un tremendo incendio forestal en EEUU https://t.co/CPS55IiP2B pic.twitter.com/ioTVm2GEhn — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 8 декабря 2017 г.

Теперь координация всех действий по ликвидации возгорания передаётся в Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

По последним данным, в штате огнём охвачено около 640 квадратных километров. К борьбе со стихией привлечены более 5,5 тысячи пожарных. Более 190 тысяч жителей покинули свои дома. Жертвами огненной стихии в Калифорнии уже стали два человека.