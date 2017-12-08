Парализованная пенсионерка две недели умирала без еды и воды из-за смерти сына

Когда сотрудники МЧС взломали дверь квартиры по просьбе соседей, они обнаружили там два тела.

В Волгограде парализованная пожилая женщина умирала на протяжении двух недель без воды и еды после того, как умер её сын. Об этом сообщил замруководителя СО по Центральному району Волгограда в СУ СКР по области Владимир Суров.

По его словам, соседи забили тревогу, только когда почувствовали резкий неприятный запах из квартиры, где проживали мать с сыном. Дверь никто не открывал, а 58-летнего хозяина квартиры давно никто не видел.

Спасатели МЧС после вскрытия обнаружили внутри квартиры тело хозяина и его 79-летней матери, которая также умерла.

Женщина была парализована и не могла встать или просто позвать на помощь. Она около двух недель была без воды и еды, а умерла от сердечной недостаточности. Кроме сына у неё больше никого не было.