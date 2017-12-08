Хейли пояснила, что США не признавали новые границы Иерусалима

По её словам, Штаты выступают за переговоры израильтян и палестинцев по этому вопросу.

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля не меняет для Штатов статус города и не приводит к признанию его других границ. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя решение лидера страны.

— Специфические вопросы суверенитета Иерусалима ещё должны быть решены израильтянами и палестинцами в ходе переговоров, — отметила Хейли. — США не предопределяют вопросы финального статуса. Мы привержены достижению устойчивого мирного соглашения.

На заседании Совета Безопасности ООН она подчеркнула, что США не выступали за изменение порядка на Храмовой горе.

Напомним, решение, принятое Трампом 6 декабря, вызвало разную реакцию в мире. Так, лидер Чехии похвалил президента США за такой шаг, а глава дипломатии ЕС заявила, что такое решение Трампа угрожает самим Штатам.