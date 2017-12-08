В Совфеде пригрозили США "мощным оружием" в ответ на выход из ДРСМД

При этом Россия остаётся приверженной договору, так как он в своё время уберёг мир от катастрофы.

Россия подготовит "более мощное оружие", в случае если США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск ещё более мощное оружие, — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что Россия выступает за сохранение договора, так как его подписание 30 лет назад поставило точку в гонке вооружения и, "возможно, даже предотвратило ядерную войну".

Бондарев добавил, что США "то втихую нарушают договор, то открыто заявляют о скором выходе из него".

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Согласно ему, сторонам запрещено иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.