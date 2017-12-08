Мейвезер рассказал Кадырову о желании стать гражданином России

По словам лидера Чечни, боксёр пообещал привезти в Грозный известных бойцов, чтобы поддержать местных спортсменов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился со знаменитым американским боксёром Флойдом Мейвезером. Как рассказал лидер региона, именитый спортсмен сообщил о своём желании получить гражданство России.

— У нас состоялась тёплая беседа о боксе, тенденциях его развития в Чечне, России и во всём мире. Его опыт, а именно пятьдесят побед в пятидесяти боях, стоит многого. Но самое главное — Мейвезер сообщил о своём желании получить гражданство России, — говорится в сообщении в телеграм-канале Рамзана Кадырова.

По словам главы Чечни, говоря о получении гражданства, Мейвезер выразил надежду, что "так и будет".

— Если получу гражданство, у меня есть место, где жить в Москве, но хотел бы иметь дом в Грозном, — признался спортсмен.

Как рассказал Кадыров, Мейвезер намерен способствовать миру и сотрудничеству между народами и у них есть много совместных планов.

— Мейвезер обещал после Нового года приехать в Грозный с большой группой известных боксёров, чтобы поддержать наших спортсменов. Уверен, что этот и другие проекты будут полезны и интересны всем любителям спорта. Ну а мы между собой запланировали спарринги, — добавил Кадыров.