Лондон заплатит до 45 млрд евро за выход из ЕС

По словам представителя Великобритании, в стране это рассматривают как честное урегулирование ситуации.

Великобритания заплатит Евросоюзу до 45 миллиардов евро в качестве финансового урегулирования в рамках Брексита за выход из ЕС. Об этом сообщил официальный представитель Великобритании.

— Мы ожидаем, что диапазон составит 35–39 млрд фунтов стерлингов (40–45 млрд евро. — Прим. ред.), — сказал представитель.

По его словам, в Британии это рассматривают как честное урегулирование обязательств. Сама сумма была согласована на технической встрече рабочих групп Минфина Британии и координатора ЕС по Брекситу.

Напомним, в 2016 году в Великобритании прошёл референдум, на котором обсуждался выход Великобритании из ЕС. Победу на нём одержали сторонники отделения от Евросоюза. Почти 17 миллионов человек, или 52% от общего числа голосов, поддержали Брексит.