"Газпром" подписал все контракты для строительства "Северного потока – 2"

Ожидается, что газопровод будет сдан в срок и, согласно плану, запущен в конце 2019 года.

"Газпром" заявил о том, что заключены все контракты на материалы, оборудование и услуги для прокладки газопровода "Северный поток — 2". Подготовка идёт полным ходом.

— На данный момент подписаны контракты на все основные материалы, оборудование и услуги, необходимые для выполнения строительных работ, — отмечается в сообщении компании.

Сейчас оформляются разрешительные документы. Госорганы Германии, Дании, Финляндии и Швеции рассматривают отчёты о воздействии проекта на окружающую среду. Туда поданы заявки на получение разрешений на строительство.

Члены правления "Газпрома" уверены, что "Северный поток — 2" будет создан в срок и запущен до конца 2019 года.

Напомним, согласно проекту, трубопровод будет проложен по дну Балтийского моря от России до Германии. Газопровод удвоит мощность первого "Северного потока".