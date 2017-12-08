Путин и Эрдоган проведут переговоры в Турции 11 декабря

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи посетит Турцию 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики, — заявили в пресс-службе.
Помимо этого, российский лидер планирует обсудить со своим турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование.
Ранее Лайф писал, что накануне Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону. Главы России и Турции выразили беспокойство по поводу решения США признать Иерусалим столицей Израиля и объявления о переводе туда из Тель-Авива американского посольства.
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