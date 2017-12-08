Московский суд признал экс-депутата Митрофанова банкротом

По словам финансового управляющего Виктора Ельцова, политик должен шести кредиторам более 543 миллионов рублей.

Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом депутата Алексея Митрофанова, имущество которого будет реализовано для погашения долгов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Проанализировав размер доходов политика, назначенный судом финансовый управляющий Виктор Ельцов пришёл к выводу, что Митрофанов не способен отдать долги. Всего финансовые претензии к нему имеют шесть кредиторов. Больше всего он задолжал Банку развития технологий (более 384 млн руб.), "Юникредит банку" (около 80 млн руб.), ООО "Братцевское" (более 43 млн руб.), компании "АСН-Инвест" (более 21 млн руб.). Общая сумма долга Митрофанова составляет более 543 миллионов рублей.

На банковских счетах у экс-депутата Госдумы пусто, а вот среди имущества были обнаружены автомобиль BMW-750Li, находящийся в залоге у "БМВ банка", машина ГАЗ-21 и земельный участок в Псковской области.