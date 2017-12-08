РФ в Совбезе ООН призвала перезапустить ближневосточное урегулирование

Его целью должно стать безопасное существование Израиля и возможность палестинцев создать своё государство.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил о необходимости перезапустить процесс политического урегулирования на Ближнем Востоке.

— В сложившихся условиях как никогда важно срочно перезапустить осмысленный политический процесс, направленный на достижение окончательного и устойчивого палестино-израильского урегулирования на основе двухгосударственного решения, — сказал Небензя.

Он назвал формат ЕС, ООН, РФ и США уникальным посредническим механизмом и заявил о неизменности позиции России по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Её цель — добиться безопасного существования Израиля в признанных границах и возможности для палестинского народа на создание своего государства. При этом Восточный Иерусалим "станет будущей столицей Палестины", а Западный Иерусалим — столицей государства Израиль.

— Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН и активным участником ближневосточного квартета международных посредников, Россия продолжит оказывать энергичное содействие палестинцам и израильтянам в достижении соответствующей договорённости, — подчеркнул постпред.