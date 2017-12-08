Сбербанк заявил, что устранил неполадки в столичных отделениях

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Сбербанк заявил, что устранил неполадки в столичных отделениях

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Отделение Сбербанка в Москве. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Ранее пользователи отделений Сбербанка в Москве заявили о сбое в обслуживании карт.

Все технические неполадки в обслуживании, с которыми могли столкнуться клиенты Сбербанка в московских отделениях, устранены. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— В настоящее время проблема устранена, все системы банка работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — заявили представители Сбербанка.

Напомним, 4 декабря пользователи карт Сбербанка сообщили о неисправностях в обслуживании карт при проведении операций через ПОС-терминалы кредитной организации в торговых сетях, а также в интернет-магазинах. Позже информацию о сбоях подтвердили представители банка.

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