Lada Vesta стала второй по популярности машиной в России

Подобное признание получено впервые с момента выхода модели на российский авторынок.

В ноябре Lada Vesta заняла второе место в списке самых продаваемых автомобилей в России. Об этом говорится в рейтинге, представленном "Автостатом".

Ноябрьские продажи LADA Vesta увеличились на 42% до 8066 машин. Столь высокий темп продаж эксперты связывают с выходом универсалов SW/SW Cross. В итоге LADA Vesta чуть-чуть не хватило, чтобы обойти лидера рейтинга — KIA Rio, у которого показатель 8180 реализованных авто.

На третьем месте расположилась LADA Granta — их было продано в ноябре 7474 штук. Также в топ-5 вошли кроссовер Hyundai Creta (5758 экземпляров) и Hyundai Solaris (5299 машин).

Ранее Lada Vesta вошла в сотню самых покупаемых машин в Европе‍.