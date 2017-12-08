Кандидат в премьеры Польши выступил за покупку сжиженного газа у США

Ранее польская компания PGNiG подписала контракт с США на поставку сжиженного газа, который заменит поставки топлива из России.

Польша намерена стать независимой от российского природного газа. Для этого власти страны собираются осуществлять поставки сжиженного сланцевого газа из США, заявил кандидат в премьер-министры Польши Матеуш Моравецки в эфире телеканала Trwam.

— Мы хотим стать независимыми. Мы уже сегодня можем принимать поставки сланцевого газа из США, — сообщил Моравецки.

Напомним, в ноябре Польша подписала контракт, согласно которому в течение пяти лет сжиженный природный газ будет поставляться на местные рынки и в страны Центральной Европы. Это первая сделка Польши и США на поставку сжиженного газа.