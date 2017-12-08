Кандидат в премьеры Польши выступил за покупку сжиженного газа у США

Польша намерена стать независимой от российского природного газа. Для этого власти страны собираются осуществлять поставки сжиженного сланцевого газа из США, заявил кандидат в премьер-министры Польши Матеуш Моравецки в эфире телеканала Trwam.
— Мы хотим стать независимыми. Мы уже сегодня можем принимать поставки сланцевого газа из США, — сообщил Моравецки.
Напомним, в ноябре Польша подписала контракт, согласно которому в течение пяти лет сжиженный природный газ будет поставляться на местные рынки и в страны Центральной Европы. Это первая сделка Польши и США на поставку сжиженного газа.
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