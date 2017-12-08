Климкин о переговорах с Лавровым: Это была уникальная встреча

Украинский министр рассказал, что обсуждался главным образом обмен пленными в Донбассе и была затронута тема миротворческой миссии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу пленных в Донбассе была уникальной. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу "112 Украина".

— Это была уникальная встреча, посвящённая именно обмену. И мы использовали просто короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ. В ближайшее время встречаться больше не планирую, — сказал Климкин.

Он добавил, что речь об отношениях России и Украины не шла. Вопрос об обмене пленными был, по сути, единственным, чему посвящалась встреча. Хотя была затронута и тема миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Напомним, эта встреча двух министров стала первой двусторонней за всё время их работы в качестве глав министерств.