Volkswagen объявил об отзыве в России более 30 тысяч Polo Sedan

Такое решение в немецком автоконцерне объяснили проблемами с запуском двигателя у машин.

Российский дилер Volkswagen — ООО "Фольксваген групп русс" — решил отозвать в России 30 775 автомобилей модели Polo Sedan из-за возможной неполадки стартера. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

— Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода, втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя, — говорится в сообщении ведомства.

На отозванных машинах представители Volkswagen проверят состояние провода и, если надо, произведут бесплатный ремонт. Правда, как отметили в Росстандарте, речь идёт об автомобилях, реализованных c 2015 по 2017 годы, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

Ранее Volkswagen Polo вошёл в топ-5 самых продаваемых авто на российском авторынке по цене до 750 000 рублей.