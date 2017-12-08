Назван лучший актер 2017 года

Американский актёр Тимоти Шаламе стал лучшим актером уходящего года по версии журнала Vulture. Успех и известность 21-летнему артисту принесла роль Элио в фильме "Зови меня своим именем". Полный список опубликован на сайте издания.

Картина итальянского режиссёра Луки Гуаданьино, затрагивающая тему однополой любви, успешно стартовала на кинофестивале "Санденс", а затем получила восторженные отзывы в Берлине и Торонто. Помимо этого фильм называют одним из возможных претендентов на "Оскар". До выхода фильма Тимоти Шаламе уже снимался в нескольких картинах, одной из которых стала небольшая роль в картине Кристофера Нолана "Интерстеллар".

На второй строчке расположилась еще одна молодая, но уже давно ставшая известной, ирландская актриса Сирша Ронан. Критики издания отметили её роль в картине "Леди Бёрд", где она сыграла вместе с тем же Тимоти Шаламе. Мировая премьера фильма состоялась в сентябре, однако на российских экранах картина появится не раньше весны 2018 года.

Тройку лидеров замыкает Уиллем Дефо за роль в фильме "Проект "Флорида", который российские зрители также увидят в следующем году. Также в топ-10 попали актёры Джеймс Франко, Бруклин Принс, Синтия Никсон, Лори Меткаф, Дэниэл Калуя.

Замыкают рейтинг главных артистов года актрисы Марго Робби и Эллисон Дженни, представляющие байопик о фигуристке Тоне Хардинг "Я, Тоня", который в российском кинопрокате локализовали как "Ледяная стерва".