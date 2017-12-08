Назван лучший актер 2017 года

Читайте также

Назван лучший актер 2017 года

46

Кадр из фильма "Зови меня своим именем", режиссёр Лука Гуаданьино, 2017 год.

Американский актёр Тимоти Шаламе стал лучшим актером уходящего года по версии журнала Vulture. Успех и известность 21-летнему артисту принесла роль Элио в фильме "Зови меня своим именем". Полный список опубликован на сайте издания.

Картина итальянского режиссёра Луки Гуаданьино, затрагивающая тему однополой любви, успешно стартовала на кинофестивале "Санденс", а затем получила восторженные отзывы в Берлине и Торонто. Помимо этого фильм называют одним из возможных претендентов на "Оскар". До выхода фильма Тимоти Шаламе уже снимался в нескольких картинах, одной из которых стала небольшая роль в картине Кристофера Нолана "Интерстеллар".

На второй строчке расположилась еще одна молодая, но уже давно ставшая известной, ирландская актриса Сирша Ронан. Критики издания отметили её роль в картине "Леди Бёрд", где она сыграла вместе с тем же Тимоти Шаламе. Мировая премьера фильма состоялась в сентябре, однако на российских экранах картина появится не раньше весны 2018 года.

<p>Кадр из фильма &#34;Леди Бёрд&#34;, режиссёр Грета Гервиг, 2017 год.</p>

Тройку лидеров замыкает Уиллем Дефо за роль в фильме "Проект "Флорида", который российские зрители также увидят в следующем году. Также в топ-10 попали актёры Джеймс Франко, Бруклин Принс, Синтия Никсон, Лори Меткаф, Дэниэл Калуя.

<p>Кадр из фильма &#34;Ледяная стерва&#34;, режиссёр Крэйг Гиллеспи, 2017 год.</p>

Замыкают рейтинг главных артистов года актрисы Марго Робби и Эллисон Дженни, представляющие байопик о фигуристке Тоне Хардинг "Я, Тоня", который в российском кинопрокате локализовали как "Ледяная стерва".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!