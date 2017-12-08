Самолёты Израиля атаковали объекты в секторе Газа

Это стало ответом на запуск двух ракет, одна из которых была перехвачена израильской системой ПРО.

Израильская военная авиация нанесла удары по сектору Газа. Как заявили в пресс-службе армии, целью стал тренировочный лагерь и склад вооружений боевиков.

— В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня по Израилю, военно-воздушные силы атаковали тренировочный лагерь ХАМАС и склад вооружений в секторе Газа, — говорится в сообщении ведомства.

Налёту предшествовали по меньшей мере два запуска ракет из сектора Газа. Одна из них была перехвачена системой противоракетной обороны Израиля "Железный купол".