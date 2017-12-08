Киев оценил ущерб от блокады Донбасса почти в $2 млрд

Однако Нацбанк Украины считает, что частично возместил потери из-за высокого урожая зерновых культур.

Национальный банк Украины оценил ущерб экономики страны, нанесённый транспортной блокадой Донбасса, в 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

— Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны в целом измеряются на уровне $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году, — цитирует Чурия пресс-служба банка.

Однако, несмотря на нанесённый ущерб, Чурия указал на высокий урожай зерновых и благоприятные торговые условия. Это, по его словам, позволило стране частично компенсировать финансовые потери.

Напомним, в начале 2017 года украинские националисты перекрыли поставки любых грузов из Донбасса, в том числе и угля. Последствиями блокады стал возникший дефицит топлива в стране. Несмотря на то что президент Украины Пётр Порошенко осудил действия радикалов, в марте было полностью перекрыто транспортное сообщение с регионом.